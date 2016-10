Viemäri vuoti seinään terveysasemalla

Kysterin Leppävirran terveysasemalla todettiin vuoto jätevesiputkistossa noin kuukausi sitten. Viemäri on vuotanut rakenteisiin jo pitemmän aikaa, sillä myös ulkoseinä oli märkä vuodon kohdalta.

Jätevettä on päässyt myös lattia- ja kattorakenteisiin; kattoa on purettu röntgenosastolta. Vuodon kohteena olleet tilat on eristetty muovilla ja märkiä kohteita kuivatellaan puhaltimien avulla.

Terveysasema on Kysterin käytössä, mutta tilat omistaa Leppävirran kunta.

Asia tuli median tietoon keskiviikkona viranomaisharjoituksen yhteydessä, kun Kysterin päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Hannu Keinänen esitti arvionsa sairaalan riskitekijöistä.

Terveyskeskuksen remontti on kunnan korjauslistalla ajoitettu alkavaksi vuonna 2018.

LISÄÄ pelastusharjoituksesta ja sairaalan tulevasta remontista tiistain 11.10. lehdessä.