Sorsakoskelaiset voivat hakea Alapihan kouluun

Valtuusto keskusteli pitkän kunnan talousarviossa olevasta tekstistä, jossa puhutaan muun muassa Sorsakosken koululaisten huoltajien oikeudesta hakea lapsilleen koulupaikkaa Alapihan koulusta uuden koulun valmistuttua Vokkolaan syksyllä 2018, jotta opetusryhmien koot saataisiin molemmissa tasaisemmiksi.

Järjestely saa aikaan palkkakustannusten säästöjä, eikä talouden tasapainottamista tarvitse jatkossa kohdentaa pelkästään Alapihan ja Kivelän kouluihin. Yksi luokanopettajan virka on jo muutettu yhteiseksi Sorsakosken ja Timolan koulujen kesken… ”Samalla vältytään Sorsakosken koulun tulevaankin oppilasmäärään suhteutettuna aivan liian ison koulukiinteistön laajalta ja kalliilta peruskorjaukselta ja kuitenkin voidaan turvata jokaisen oppilaan oikeus perusopetuslain mukaisesti turvalliseen opiskeluympäristöön”, perusteluissa mainitaan.

Demarien Erkki Hynninen muistutti, että valtuusto on jo aiemmin päättänyt, että Sorsakosken koulua ei lakkauteta ja esitti, että asia poistetaan talousarviosta. Veikko Pitkänen ja Markku Pesonen kannattavat esitystä.

– Ei lakkauteta koulua, mutta lapsille tarjotaan mahdollisuus siirtyä kirkonkylälle – hienosti ilmaistu, Pesonen letkautti.

Keskustan Kirsti Hyvärinen korosti, että koulun lakkautuksesta ei ole kyse, vaan henkilökunnan joustavasta käytöstä. – Koulut ovat jo nyt samaa hallinnollista yksikköä.

Valtuuston puheenjohtaja Pekka Nykänen kysyi koulutoimenjohtaja Taisto Kainulaiselta, vaikuttaako asian poistaminen budjettikirjasta koulutoimeen. Kainulaisen mukaan nykyisellä euromäärällä ei voida pitää opettajia ”niin suurta määrää”, mutta kyse ei ole pakkosiirrosta vaan huoltajille annetusta mahdollisuudesta valita kirkonkylän koulu lapsen kouluksi.

– Kyse on oppilasmäärän pienenemisen hyödyntämisestä siten, että ei tarvitsisi tehdä suuria leikkauksia Alapihan ja Kivelän kouluun, Kainulainen sanoi.

Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti pitää tekstin esitetyssä muodossa äänin 14–20, yksi tyhjä.

