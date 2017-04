Rakkauden ateria -oopperalla ensi-ilta

Reformaation 500-merkkivuoden kunniaksi kolme vuotta sitten tilattu kirkko-ooppera Rakkauden ateria saa ensi-iltansa Kuopion tuomiokirkossa maanantaina 10. huhtikuuta.

Teoksen tilasi Kuopiossa toimiva Luterilaisen kulttuurin säätiö, jonka puheenjohtajana toimii piispa Jari Jolkkonen ja varapuheenjohtajana professori Jorma Hynninen.

– Halusimme osallistua reformaation juhlavuoteen jollakin näyttävällä asialla, ja tämä on nyt sellainen. Kun tilasimme oopperan säveltäjä Matti Heiniseltä ja ohjauksen Veera Airakselta, meidän piti vain luottaa, että sille saadaan yleisöä ja yhteistyökumppaneita, oopperan taiteellinen johtaja Jorma Hynninen kertoo.

Oopperan aiheen Hynninen kertoo lähteneen siitä, että pääsiäiseen sijoittuvasta Jeesuksen ja hänen opetuslastensa viimeisestä ehtoollisesta ei ole aiemmin tehty näytelmää.

– Oopperan libretto, jonka Veera Airas on kirjoittanut, pohjautuu suoraan Johanneksen evankeliumin 13–16 lukuihin. Aiheessa mennään tulevaisuuteen ja rakkauden sanoman välittämiseen. Siitä tuli nimi – Rakkauden ateria.

Oopperan lavasteena toimii suurikokoinen kopio Leonardo da Vincin maalauksesta Viimeinen ateria.

– Kyseessä on ennen kaikkea nuorten ooppera. Jeesuksen vaativassa roolissa esiintyy edellinen Lappeenrannan laulukilpailun voittaja Kristian Lindroos. Sibelius-Akatemian opiskelijat ovat Jeesuksen opetuslasten rooleissa lehtorinsa Heikki Liimolan valmentamana, Jorma Hynninen kertoo.

Matti Heininen on Sibelius-Akatemiasta vastavalmistunut säveltäjä, jonka mentorina ja teoksen urkurina toimii musiikin tohtori Jan Lehtola.

Ohjaaja Veera Airasta voi luonnehtia teatterin moniammattilaiseksi: hän on opiskellut teatterialaa Englannissa ja Skotlannissa ja laajentanut osaamistaan myös elokuvaan. Airas on muun muassa toiminut ohjaajana, lavastajana, graafikkona, maskeeraajana, kriitikkona ja kouluttajana Isossa-Britanniassa ja Suomessa.

Jorma Hynninen toimii oopperan kertojana ja esilaulajana. Tuottajana produktiolla on Hynnisen pitkäaikainen työtoveri Risto Hirvonen. Kaksikko on tehnyt yhteistyötä muun muassa Risto Rydistä ja Aleksis Kivestä kertovissa oopperoissa.

Esityksen teologisena asiantuntijana on Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen.

Rakkauden aterian ensi-ilta on 10.4.2017 klo 19 Kuopion tuomiokirkossa ja seuraavat esitykset 12.4.2017 Espoon Tapiolan kirkossa, 25.5.2017 Kouvolan kirkossa, 28.5. Mäntsälän kirkossa ja 7.7.2017 Kuopion tuomiokirkossa (Herättäjäjuhlien yhteydessä).