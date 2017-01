Parmacon tilakauppa käy

Vuokrattavien ja siirrettävien rakennusten käyttökelpoisuus on vihdoin ymmärretty.

Rakennuselementtejä ja työmaakoppeja valmistava sekä rakennuksia vuokraava Parmaco Oy on kovalla kasvun uralla. Yritys palkkaa Leppävirran ja Pyhäjoen tehtaille molempiin 10–20 uutta työntekijää. Parmaco on erikoistunut koulujen, päiväkotien, hoivakotien ja toimistotilojen valmistajaksi ja tilavuokraajaksi. Parmacon rakennuksia ei koskaan myydä asiakkaalle, vaan ne vuokrataan. Yleisin vuokra-aika on 3–10 vuotta.

– Kunnat ja kaupungit ovat huomanneet, kuinka tilojen vuokraaminen on niille edullisempaa, sanoo Leppävirran tehtaan tuotantojohtaja Ismo Koponen. Hän myhäilee tyytyväisenä, sillä Leppävirran tehtaalla tuotanto siirtyy kahteen vuoroon tammikuun lopulla ja tilauskirja on täynnä kesään asti. Seuraaviin tilauksiin odotellaan lopullisia varmistuksia.

