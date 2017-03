Pappilanpuistoon kova kysyntä

Leppävirran Pappilanpuiston hoiva- ja seniorikoti on valmistunut harjakorkeuteen.

Pappilan viereen rakennettavan hoiva- ja seniorikodin asunnoille on kova kysyntä. Talon valmistuttua sen toiminnasta vastaavan Setlementti Ukonhatun toiminnanjohtajan Eija Teerinevan mukaan heillä on positiivinen ongelma, sillä kysyntä on ollut valtavaa.

Talo valmistuu elokuun lopussa. Talon asunnot tulevat aikanaan vapaaseen hakuun. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan syksyllä. Pappilanpuiston hoiva- ja seniorikodin rakennuttaa Arttuasunnot Oy.

Aiheesta enemmän tiistain 28.2. Soisalon Seudussa.