Kunnia-ammattilainen on Paula Vänskä

– Aluksi olin hämmentynyt ja yllättynyt kuullessani valinnasta. Toki olen iloinen hoitoalan saamasta kunnianosoituksesta, sanoo Leppävirran kunnia-ammattilaiseksi valittu kotihoidon esimies Paula Vänskä. Valinta julkistettiin Leppävirta-päivien avajaisissa perjantai-iltana.

Valinnan perusteluissa todetaan palkittavan tehneen pitkäjänteistä, laadukasta työtä tärkeällä ja ihmisiä kohtaavalla alalla. Hän on ollut kehittämässä alaa, jonka tarve on koko ajan lisääntymässä. Palkittu arvostaa asiakasta ja on asiakkaidensa arvostama.

