Konsertti tulee kylään

Sunnuntaina 14.5. klo 15 on Leppävirran kirkossa äitienpäiväkonsertti – Konsertti tuli kylään. Konsertissa esiintyvät musiikin tohtori, urkutaiteilija Jan Lehtola sekä sarjan suunnittelija ja tuottaja, tuubataiteilija Harri Lidsle ja käyrätorvitaiteilija Petri Komulainen.

Äitienpäiväkonsertissa kuullaan teoksia muun muassa Mozartilta ja Franckilta.

Konsertti tuli kylään -produktio on Harri Lidsleen kehittämä klassisen musiikin edistämistä tukeva hanke, jota on esitetty erilaisin kokoonpanoin satoja kertoja. Valtion säveltaidetoimikunta tukee hanketta.

Harri Lidsle on toiminut Sinfonia Lahden muusikkona vuodesta 1990. Hänen muusikon uralleen mahtuu orkesterikonserttien ohella huomattava määrä muitakin konsertteja, lastenkonserttien ollessa ehkä se kaikista läheisin esiintymismuoto. Lähellä sydäntä on myös tulevien vaskimuusikoiden koulutus. Uran aikana hän on myös ehtinyt mm. kehittää soittimia soitintehtaiden kanssa sekä järjestää Kansainvälisen Tuuba- ja Euphonium konferenssin.

Petri Komulainen toimii Sinfonia Lahden käyrätorven varaäänenjohtajana. Hän on esiintynyt kamarimuusikkona useissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Hän toimii puhallinorkesterijohdon lehtorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa Helsingissä.

Musiikin tohtori Jan Lehtola on opiskellut urkujensoittoa Helsingissä, Amsterdamissa, Stuttgartissa, Lyonissa ja Pariisissa. Lehtola valmistui Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin osastolta musiikin maisteriksi ja suoritti urkujensoiton A-tutkinnon erinomaisin arvosanoin 1998. Lehtola antoi Sibelius-Akatemian ensikonsertin Kallion kirkossa 2000. Lehtola on työskennellyt urkumusiikin lehtorina Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion yksikössä vuodesta 2007.

Tilaisuus alkaa kello 15 ja siihen on vapaa pääsy, ohjelma on maksullinen.