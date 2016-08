Gospel-henkinen jumalanpalvelus Vehmersalmen kirkossa

SUNNUNTAINA 24.1. jumalanpalveluksessa Vehmersalmen kirkossa klo 13 laulu raikuu gospel-hengessä VIMMA-kuoron johdolla.

Ohjelmassa on negro spiritual -lauluja eli musiikkia puuvillapelloilta, eikä haittaa vaikka seurakuntalaiset innostuisivat laulamaan mukana!

VIMMA on neliääninen sekakuoro, joka on toiminut syksystä 2010 alkaen ja siihen kuuluu yli 50 eri ikäistä laulajaa. Kuoro on esiintynyt toimintansa aikana niin musiikkikeskuksen lavalla kuin flash mobeja tehden kauppakeskuksissa.

VIMMAn toiminnan erikoisuus on se, ettei laulajia valita kuoroon koelauluin. Mukaan voi tulla, kun vaan laulamisen ja uuden oppimisen halua riittää. Kuoroa johtaa Jaana Turunen.