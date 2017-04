Ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti Leppävirralla

Keskiviikkona 29.3. alkanut ennakkoäänestys toi kunnantalolle puoleen päivään mennessä jo satoja äänestäjiä.

– Heti aamulla oli jo pitkät jonot, mutta sitten tahti laantui tasaiseksi virraksi, kertoo vaalitoimitsija Martta Haverinen.

Ennakkoäänensä ensimmäisenä päivänä kävi antamassa muiden muassa Anna-Liisa Hahtala, jolla on kaksi läheistä, joista valita, sillä kuntavaaliehdokkaana ovat tytär Mia Hahtala ja puoliso Allan Hahtala.

– Kumpikaan eivät ole yrittäneet lahjoa minua, Anna-Liisa nauraa.

Hän kertoo yleensä äänestävänsä varsinaisena vaalipäivänä Konnuslahdessa, mutta tällä kertaa ääni tuli annettua ennakkoon, kun kirkonkylälle oli muutakin asiaa.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 4.4. saakka kunnanvirastolla. Äänestyspaikka on valtuustosalissa avoinna

29.–31.3. klo 9–18,

1.–2.4. klo 10–14

3.–4.4. klo 9–20.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.4. klo 9–20.