”Ajan jakaminen rakkaiden kanssa on parasta isyydessä”

Nuutti (3 v.) ja Sisu (7 v.) kiipeävät Antti-isän hartioille istumaan, kun Liina (5 v.) on pyrähtänyt Annu-äidin luokse toiseen huoneeseen hakemaan halloween-koristeita. On Suvisten perheen tavallinen koti-ilta, jolloin nautitaan yhdessäolosta ja yhdessä tekemisestä.

– Ajan jakaminen rakkaiden ihmisten kanssa on parasta myös isyydessä. On ihana nähdä kun lapset kasvavat ja oppivat uutta. Kulloinkin meneillään oleva hetki tuntuu parhaalta, Antti miettii isänpäivän kynnyksellä.

Isänä Antti haluaa olla kannustava ja lapsia tasapuolisesti huomioiva. Sanat ”kiitos, anteeksi, minä rakastan sinua” ovat Suvisen perheessä arkipäivää.

– Meillä jutellaan paljon ja perustellaan asioita. Jos on riitaa, se pyritään sopimaan saman tien. Välittäminen on meillä myös läheisyyttä ja syli on aina vapaa, Antti kertoo.

