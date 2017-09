Aino Kanniainen nousemassa ensimmäiselle varasijalle eduskuntaan

Leppävirtalainen Aino Kanniainen on nousemassa ensimmäiselle varasijalle kansanedustajaksi Keskustan eduskuntaryhmään. Nousu johtuu kansanedustaja Hannu Takkulan (kesk.) siirtymisestä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Hänen tilalleen Euroopan parlamenttiin on siirtymässä kansanedustaja Elsi Katainen (kesk.), joka on kertonut ilmoittavansa maanantaina päätöksestään. Kataiselta vapautuvaan kansanedustajapaikkaan nousisi Eero Reijonen (kesk.) Liperistä. Reijonen on toiminut kansanedustajana aiemminkin, mutta putosi viime vaaleissa.

Aino Kanniainen sai vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 4093 ääntä, mikä on vain 255 vähemmän kuin Reijosella. Sairaanhoitaja ja psykoterapeutti Aino Kanniainen on Leppävirran kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Keskustan kunnanvaltuutettu.